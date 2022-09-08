Москва, 8 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Выступления президента России Владимира Путина, будь то на крупных политических и экономических форумах или на встречах менее крупного формата, всегда интересно слушать и анализировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Владимир Путин

«Начиная с исторического выступления в Мюнхене в 2007 году, повестка, которую озвучивает Путин, во многом является экзистенциальной и визионерской. В рамках своей речи на ВЭФ-2022, он дал чёткий сигнал всему миру, что Россия остаётся ключевым игроком в вопросах глобальных треков развития.

Очевидно, что текущая парадигма взаимодействия акторов мирового сообщества, базирующаяся на однополярности, доктрине «золотого миллиарда», нарративах монетаризма, не отвечает актуальным вызовам современности.

Несмотря на все усилия и популистские заявления сегодняшних гегемонов (в первую очередь США и их стратегических партнёров), глобальные проблемы человечества не только не решены, но и наоборот — значительно обострились.

На сегодняшний день более 50 стран мира (в первую очередь — африканские) стоят перед реальной угрозой голода. Проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи актуальны уже для более чем 80 стран.

Всё острее встают перспективы глобального энергетического кризиса. Замалчивать данные проблемы преступно. И Путин даёт чёткий сигнал мировому сообществу: Россия готова и будет участвовать в решении системных вопросов, стоящих перед человечеством.

Россия всегда открыта для взаимовыгодного партнёрства, основанного на уважении и дружбе. Однако опыт реализации последних договорённостей в сфере продовольственной безопасности (так называемая «зерновая сделка») показывает, что Запад до сих пор не готов адекватно действовать даже в рамках критически важных соглашений.

В своём выступлении президент не стал сглаживать острые углы и использовать столь модный сегодня стиль политического политеса. Критика, которой Путин подверг текущую политику США и их сателлитов, абсолютна оправдана и обоснована. Эпоха колониализма, хоть и считается безвозвратно канувшей в лету, вполне успешно реализуется и сегодня.

Только вместо прямой работорговли и грабежа колоний сегодня для западных стран актуален демпинговый импорт ископаемых ресурсов, продовольствия, рабочей силы из слаборазвитых стран. При этом выхолащивается идея о гармоничном и устойчивом развитии человеческой цивилизации в целом.

Страны, несогласные с описанной доктриной Запада, попадают под разрушительных прессинг санкций, а в некоторых случаях (Ливия, Ирак) получают прямое вторжение оккупационных сил. Путин подчёркивает, что неоколониальные методы в глобальной политике — это путь к катастрофе, и призывает страны Запада прекратить подобные практики.

Кроме того, эти слова президента — ясный сигнал странам мира, что Россия никогда не станет участником подобного экономического рэкета. Наоборот, наша страна всегда выступала и будет выступать за равноправные и взаимовыгодные отношения между государствами.

Текущая экономическая и социальная ситуация в большинстве стран Запада ставит перед их руководством ряд жизненно важных задач по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности государства.

Однако вместо решения этих вопросов западные политики соревнуются друг с другом в изобретении новых антироссийских санкций. С точки зрения здравого смысла эти практики выглядят абсолютно неприемлемо.

Очевидно, что сторонние наблюдателе из числа незападных государств всё больше задумываются: насколько адекватны и дееспособны руководители Старой Европы? Насколько субъектными являются государства ЕС, если все их действия направлены на прямое уничтожение собственных национальных экономик?

По последним данным, Индия потеснила Великобританию с пятой позиции по уровню ВВП. И это, надо полагать, начало нового тренда. Подобная динамика будет только усиливаться. Позиции европейских стран могут сильно пошатнуться, поскольку им вряд ли удастся избежать энергетического коллапса, от которого страны Евросоюза пострадают заметно больше других.

По некоторым оценкам, развивающиеся страны с высокой вероятностью будут обеспечивать к 2030 году до 55–60% мирового ВВП по сравнению с текущими 46-47%. И это ещё одно доказательство грядущей полицентричности мира, о которой говорил Путин», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «На пути к многополярному миру».

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