Пермь, , 15:23 — REGNUM Власти Перми планируют приватизировать — «Здание школы, где учились семь Героев Советского Союза», которая расположена на ул. Восстания, 55. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ ».

«Здание школы, где учились семь Героев Советского Союза» в Перми nasledie. permkrai.ru

Чиновники приняли решение об изменении назначения здания, чтобы вовлечь объект в оборот. Мэрия предложила исключить участок под школой из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

В минимущества Прикамья пояснили, что площадь участка под бывшей школой в два раза меньше (2,5 тыс. кв. м), чем должна быть по нормативам для образовательного учреждения. Состояние и конфигурация объекта культурного наследия не позволяют приспособить здание для объектов образования. Снести здание невозможно. В случае исключения площадки из специализированной зоны постройку можно будет найти инвестора, привести в порядок и использовать по другим назначениям. Проект должен пройти публичные слушания.

Стоит отметить, трехэтажный памятник архитектуры находится в Мотовилихинском районе Перми. Объект находится в заброшенном состоянии.

Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1913 году для Земской школы Свято-Троицкой церкви, по проекту Александра Билёва — сына учителя этой школы. В 1930-е годы здание надстроено ещё одним этажом из шлакоблоков.