Москва, 8 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) просит главу Минпросвещения Сергея Кравцова не включать в школьный план уроки секспросвета.

Елена Молчанова ИА REGNUM В классе

«Со своей стороны, как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также руководитель Всероссийского женского союза «Надежда России» (организации с 27-летней историей и отделениями в 85 регионах нашей страны) обращусь к министру Кравцову с просьбой не вводить в наших школах уроки секспросвета», — сообщила Останина в телеграм-канале.

В петиции на имя министра просвещения Сергея Кравцова просят включить в образовательную программу в качестве факультативных занятий (классных часов) уроки личной и интимной безопасности для детей. С инициативой петиции выступили Академия безопасности Ольги Бочковой и Консорциум женских НПО.

«Опять нафталиновая идея секспросвета, перманентно внедряемая в общественное пространство с помощью получателей западных грантов НКО, оказалась единственным средством «защиты» наших детей. Авторы обращения предлагают Кравцову внедрить в школах специальные уроки интима… Опять-таки, в целях безопасности детей, научить их, как вести себя на улице. Все это «подкрепляется» социологией и научными выкладками», — возмущена Останина.

«Забыли авторы петиции, что главный воспитатель детей — родитель: мама и папа, которые лучше всякого сексопатолога знают, когда, как и какими словами рассказать своему ребенку, что ждёт его во взрослой жизни», — подчеркнула глава комитета Госдумы.

«В каждой семье — свои традиции, и вмешиваться в них или рушить не имеет права никто! Даже Консорциум женских организаций!» — убеждена парламентарий.

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