Москва, , 15:22 — REGNUM Нельзя исключать, что к концу 2022 года курс биткоина может претерпеть дальнейшее резкое снижение, обновив новые минимумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Нестабильное поведение курса биткоина можно объяснить виртуальным характером данной валюты, наличием значительной спекулятивной составляющей, что усугубляется общей геополитической напряженностью, крайне негативно влияющей на экономику, — сказал Мастеров. — Вероятность ухудшения макроэкономической ситуации во многих развитых странах увеличивается, и в этих условиях возрастают и риски дальнейшего роста цен на энергоресурсы и возникновения их дефицита, усугубляется опасность массовых остановок производственных предприятий, дальнейшего ускорения инфляции, роста безработицы и общего падения уровня жизни».

Как пояснил Мастеров, в этих условиях актуальны риски и для традиционных рынков — в том числе и валют.

«В то же время для криптовалют, которые в еще меньшей степени привязаны к ситуации в реальной экономике и еще сильнее зависят от настроений участников рынка, риски резких колебаний курса выглядят еще более высокими, — сказал Мастеров. — Нельзя исключать, что к концу года курс биткоина может претерпеть дальнейшее резкое снижение, обновив новые минимумы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, приток денег на рынок криптовалют сокращается из-за политики американского Федрезерва.

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