Москва, 8 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин», расположенный в Мурманске, претендует на звание лучшего музея России. Он представлен на национальном конкурсе достопримечательностей «Russian Traveler Awards 2022» в номинации «Культурно-исторический объект/музей». Об этом сообщает пресс-служба Росатомфлота.

Gov-murman.ru Атомный ледокол «Ленин»

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Атомный ледокол «Ленин», на сегодняшний день является музеем и единственным в Мурманске объектом культурного наследия федерального значения. Всё, что находится внутри, в том числе мебель и механизмы, сохранились в первозданном виде.

Отметим, что атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно, оснащённое ядерной силовой остановкой. Целью строительства корабля было обслуживание Северного морского пути и обеспечение непрерывной навигации. Судно было заложено в 1956 году на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде. Корабль был спущен на воду 5 декабря 1957 года, а передан в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. Атомный ледокол «Ленин» был выведен из состава флота в 1989 году, тогда же поставлен на вечную стоянку в Мурманске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» вернулась в Кронштадт. Погружная баржа «Атлант» с подводным судном на борту пришвартовалась на терминале порта «Моби Дик» в Кронштадте 5 сентября. Легенда отечественного флота завершит свой 64-летний путь по воде — отныне ей предстоит новая жизнь на суше.

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