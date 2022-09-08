Рига, 8 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года года в Государственное агентство занятости Латвии поступило 22 заявления от крупных работодателей о планируемом коллективном увольнении работников. Об этом сообщил латвийский телеканала TV3.

Picserver.org Безработица

Отмечается, что 22 компании представляют различные отрасли национальной экономики, включая производство, строительство, транспорт, финансы, торговлю, ремонт автомобилей и образование.

Уведомления об увольнении получили как минимум 1 548 человек.

По состоянию на конец августа 2022 года, на учете в агентстве занятости Латвии числится 51 670 зарегистрированных безработных. Уровень безработицы составляет 5,9%.

Данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) показывают, что по сравнению с 2021 годом увеличилось количество получателей пособия по безработице.

Так, в июле 2022 года пособие по безработице получили 31 073 человека, а всего было выплачено пособий на сумму 11,4 млн евро, что почти на 2,5 млн евро больше, чем в июле 2021 года, когда эту помощь получили 28 592 человека.