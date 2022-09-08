Москва, 8 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Запад толкает Россию в сторону восточных партнеров, влияние которых будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

23yy.com Юань

«О необходимости снизить влияние доллара на экономику РФ говорили уже достаточно давно, и даже предпринимались конкретные шаги: изменение структуры золотовалютных резервов в пользу золота и других валют, попытки амнистии капитала, то есть фактической деофшоризации и дедолларизации экономики, был разработан ряд механизмов расчётов в национальных валютах. Все эти шаги были последовательным уходом от доллара, который только усилился с введением новых западных санкций, — сказал Перепелица. — Запад толкает Россию в сторону восточных партнеров, и, очевидно, влияние новых партнеров будет расти, будет расти экспорт в этом направлении и доля расчётов в национальных валютах. Очевидно, что роль доллара сведётся к минимуму, насколько это будет возможно».

По его мнению, юань, скорее всего, станет новой основной резервной валютой для РФ.

«Проблема состоит в большой зависимости Китая от экономик Евросоюза и США, так как именно они являются основными рынками сбыта китайской продукции, — предупредил Перепелица. — И с учетом этого фактора использование юаня в качестве резервной валюты фактически переносит все риски экономик этих стран на Россию. Более целесообразным был бы уход от традиционной модели резервирования в пользу физического золота и других ликвидных товаров, а также увеличения доли государственных инвестиций в России как альтернативы резервированию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что доля юаня в золотовалютных резервах ЦБ РФ и в ФНБ будет только расти.