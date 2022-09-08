* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 8 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Файзулла Файз, коллега американского журналиста Айвера Ширера, недавно арестованного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, спустя три недели связался со своей семьёй.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Источники Afghanistan International заявляют, что семья Файза ранее не знала о его судьбе и местонахождении, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не реагировали запросы по этому поводу.

Американский журналист Айвер Ширер и его коллега Файзулла Файз были арестованы радикалами около трёх недель назад в районе «Ширпур» в Кабуле.

Согласно источникам, Файз по телефону сообщил семье о своей судьбе. Несмотря на то, что семья Файза в последние недели неоднократно обращалась в различные учреждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не получили никакой информации о его судьбе и местонахождении. Файз также сказал в телефонном разговоре, что не знает своего местонахождения.

С момента ареста американского журналиста прошло три недели, информации о его судьбе до сих пор нет.

После этого инцидента Комитет защиты журналистов сообщил, что 17 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили Ширера и его афганского коллегу Файза в Ширпуре, Кабул, и проверили их разрешения на работу, удостоверения личности и паспорта. Затем радикалы конфисковали мобильные телефоны журналистов, задержали их и неоднократно обвиняли в «шпионаже в пользу Америки».

Американский журналист и его афганский коллега были арестованы во время съёмок возле дома лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле.

По словам журналистов, знакомых с ситуацией, люди из талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведки завязали обоим журналистам глаза и увезли их в неизвестном направлении.

Международная федерация журналистов также потребовала немедленного освобождения этих людей.