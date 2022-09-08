Москва, , 15:19 — REGNUM Приток денег на рынок криптовалют сокращается из-за политики американского Федрезерва, направленной на сдерживание инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал снижение курса биткоина.

Криптовалюта

«Рост котировок на рынке криптовалют обычно связан с активным притоком на него свободных денежных средств. Однако в связи с денежно-кредитной политикой ФРС, направленной на сдерживание инфляции, количество денег на рынке сокращается. Из-за этого их приток в криптосферу падает, что влияет на котировки криптовалют в сторону их понижения. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать изменения политики ФРС США и других денежных регуляторов, так как по-прежнему остается актуальной борьба с инфляцией, которая растет в большинстве стран мира из-за влияния геополитических и геоэкономических факторов», — объяснил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Криворучко назвала главный фактор, влияющий на котировки биткоина.

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