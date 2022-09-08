Калуга, , 15:27 — REGNUM Продюсерский центр «Калугафильм» завершил работу над своим первым самостоятельным проектом — короткометражным фильмом «Песня для Евы» (рабочее название «Морская песня»). В Калуге состоялась презентация картины. Фильм «Песня для Евы» также примет участие в юбилейном 20-м Российском фестивале кино и театра «Амурская осень», который пройдёт в Благовещенске с 11 по 18 сентября. Картина отобрана в новую фестивальную секцию «Лаборатория незавершённых проектов». Об этом 8 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM PR-директор продюсерского центра «Калугафильм» Александра Иванова.

Финал фильма. Танцевальный флешмоб Цитата фильма «Песня для Евы»

Музыкальная «короткометражка» калужских кинематографистов рассказывает о 46-летнем рок-музыканте Пахоме, который находится в творческом кризисе, потерял точку опоры, не спасает даже любимая музыка. Он чувствует себя одиноким и никому ненужным. У жизнелюбивой и задорной восьмилетней Евы есть большая тайна, которую она может доверить только самому надёжному человеку. Случайное знакомство героев становится судьбоносным для обоих. Пахому даётся шанс совершить настоящий поступок, а малышка Ева получает самый главный подарок в своей жизни.

«Мы не претендуем на то, что наш фильм станет каким-то откровением и расскажет что-то доселе невиданное и неслыханное. Мы всего лишь хотим напомнить зрителям об элементарных и даже, казалось бы, банальных вещах, которые в последнее время стали почему-то иногда отходить на второй план, тогда как они всегда должны быть на первом. Я имею в виду, любовь, взаимопонимание, самопожертвование ради другого человека, взаимовыручка и доброта. Очень надеемся, что после просмотра «Песни для Евы» у зрителей будет подниматься настроение», — отметил режиссёр, продюсер и соавтор сценария фильма Алексей Мячиков .

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