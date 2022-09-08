Рига, 8 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Нынешняя зима во всех смыслах обещает быть суровой и ужасной, пишет латвийское издание bb. lv, называя шесть причин, почему этот так.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Зима

Во-первых, говорится в материале издания, Латвия не имеет опыта жесткой экономии энергоресурсов. Даже в начале 90-х годов, вопреки всем прогнозам, удалось избежать коллапса в связи с угрозой недопоставок газа и других видов энергоресурсов из России. Да и цены на электроэнергию были не в пример ниже.

Во-вторых, жилищная и офисная инфраструктура страны (здания министерств, ведомств, обществ капитала) в большинстве своем не готова к экономии тепла. Подчеркивается, что лишь небольшой процент домов оборудован современными приборами регулирования и учета потребленной энергии.

В-третьих, у жителей Латвии нет ни времени, ни средств, чтобы как следует подготовиться к самому энергетическому кризису, связанному с нехваткой газа, электричества и с безудержным ростом тарифов. Переход на энергосберегающие системы жизнедеятельности домашних хозяйств требует даже больших средств, чем оплата улетающих в космос коммунальных счетов.

В-четвертых, несмотря на заявления властей, так и не создана государственная база данных, позволяющая оперативно проверить доходы всех домохозяйств и оказать помощь тем, кто реально будет не в состоянии платить по счетам.

В-пятых, уровень нищеты и бедности в Латвии, отмечает bb. lv, таков, что «в условиях роста тарифов сразу сотни тысяч латвийцев могут стать де-факто банкротами. Или обанкротятся сами предприятия теплоснабжения из-за массовых неплатежей».

Наконец, в-шестых, государственные и муниципальные учреждения страны настолько забюрократизированы, что просто не способны быстро перестроиться и начать экономить, точнее — показать населению пример экономии энергоресурсов и тем самым средств налогоплательщиков.

«Очевидно, что властям предстоит кардинально пересмотреть как параметры бюджета на 2023 год, так и расходную часть бюджета до конца 2022 года. Предусмотренных порядка 620–630 млн евро и на поддержку домохозяйств, и на поддержку бизнеса будет явно недостаточно», — делают выводы латвийские журналисты.

По их подсчетам, общие расходы могут в итоге составить такую сумму, как была потрачена на борьбу с эпидемией коронавируса, — до 1,5 млрд евро.