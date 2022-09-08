Рига, , 15:30 — REGNUM Литва, Латвия, Эстония и Польша подготовили совместное заявление об ограничении въезда для российских граждан с шенгенскими визами с 19 сентября. Документ опубликован 8 сентября на сайте латвийского правительства.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

В заявлении говорится о беспокойстве Прибалтики и Польши из-за растущего притока российских граждан в ЕС через их границы на фоне вооружённого конфликта в б. УССР. Власти стран видят в этом «серьёзную угрозу» общественной безопасности, в том числе для Шенгенской зоны в целом.

Эстония, Латвия, Литва и Польша, указано в документе, договорились действовать сообща и «ввести временные национальные меры для граждан России, имеющих визы ЕС». Для них запретят туристические, культурные, спортивные и деловые поездки.

В каждой из четырёх стран временные ограничения должны вступить в силу до 19 сентября 2022 года.

«Меры принимаются на общих основаниях защиты общественного порядка и внутренней безопасности, а также общей безопасности нашего общего Шенгенского пространства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь не идёт о прямом запрете въезда. Исключения будут действовать для гуманитарных случаев и транспортных перевозок, для дипломатов, членов семей, владельцев видов на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал российских граждан не приезжать в Эстонию: «Вас здесь не приветствуют».

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