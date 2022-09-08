Лондон, , 15:12 — REGNUM Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы и рекомендовали 96-летней королеве оставаться под медицинским наблюдением, сообщил Букингемский дворец в четверг 8 сентября, к ней отправились ближайшие родственники, как передает агентство Reuters.

Королева Великобритании Елизавета II Royal.uk

Королева Елизавета, старейший монарх в мире, с конца 2021 года страдает от того, что в Букингемском дворце назвали «эпизодическими проблемами с подвижностью».

С тех пор она была вынуждена сократить число своих публичных выступлений, а 7 сентября отменила запланированную виртуальную встречу с высокопоставленными министрами после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

«После дальнейшего обследования, проведенного сегодня утром, врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья ее величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врачей, — говорится в заявлении дворца. — Королева чувствует себя комфортно и находится в Балморале».

Источник во дворце сообщил, что ближайшие родственники были проинформированы, и отверг предположения о том, что королева упала.