Москва, 8 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Уполномоченному по правам человека в РФ просто предлагать индексировать пенсии всем пенсионерам. Она не ответственна ни за состояние бюджета, ни за уровень инфляции в экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Поэтому может руководствоваться исключительно соображениями справедливости. А с этой точки зрения, несомненно, работающие пенсионеры имеют такое же право на индексацию пенсий, как и неработающие.

Но не стоит забывать, что страна находится в сложной международной ситуации, половина резервов заморожена, внешняя торговля затруднена.

При этом инфляция, хоть и снижается, по итогам 2022 года составит более 13%, что является рекордом с 2005 года.

Поэтому у этой инициативы может найтись немало противников среди экономического блока правительства. Тем более, что такая индексация реально не улучшит существенно положения работающих пенсионеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пенсии должны индексироваться всем пенсионерам — независимо от того работающий пенсионер или неработающий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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