Воронеж, 8 сентября 2022, 15:10 — REGNUM Два потенциальных инвестора заявились на заключение концессионного соглашения для реконструкции парка «Танаис» в Советском районе Воронежа, сообщил 8 сентября в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Он добавил, что в любом случае реконструкция предусматривает зонирование для возможностей активного и тихого отдыха, устройство аттракционов, зон для занятий спортом, воссоздание Поляны сказок.
Он подчеркнул, что парк останется в муниципальной собственности, будет, как и прежде, общедоступным. Перед концессионером будет поставлена задача сохранения всех здоровых деревьев, а также дополнительное озеленение. По предложению горожан планируется создать дирекцию по реконструкции парка. Что касается лесопарка Оптимистов, то никаких серьёзных изменений там не планируется, однако он нуждается в очистке от упавших деревьев и ремонте дорожек.
Как сообщало ИА REGNUM, о поиске инвесторов для реконструкции «Танаиса», одного из крупнейших воронежских парков и самого крупного в Советском районе, мэрия объявила год назад, в сентябре 2021 года. Ранее парк находился в аренде, долгое время шла судебная тяжба между экс-арендатором и мэрией, только в мае 2019 года мэрия добилась судебного решения на демонтаж аттракционов. В 2019 году власти города заявили о намерении передать парк в концессию.