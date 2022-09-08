Воронеж, , 15:10 — REGNUM Два потенциальных инвестора заявились на заключение концессионного соглашения для реконструкции парка «Танаис» в Советском районе Воронежа, сообщил 8 сентября в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Парк «Танаис» в Воронеже Марина Каширская © ИА REGNUM

«У нас появился второй претендент на заключение концессионного соглашения. Из значимых отличий — один предлагает динопарк, второй — сухой фонтан. Объем вложений сопоставим — 207 или 216 млн рублей, от бюджета ждут софинансирования — 85 или 110 млн рублей. Мы на это готовы», — написал Кстенин.

Он добавил, что в любом случае реконструкция предусматривает зонирование для возможностей активного и тихого отдыха, устройство аттракционов, зон для занятий спортом, воссоздание Поляны сказок.

«Ждем оформленных концессионных инициатив либо сами объявим процедуру. Все будем делать гласно и в диалоге с людьми, отбор инвесторов — открытый, создадим специальные каналы и паблики в соцсетях для получения обратной связи», — уточнил Кстенин.

Он подчеркнул, что парк останется в муниципальной собственности, будет, как и прежде, общедоступным. Перед концессионером будет поставлена задача сохранения всех здоровых деревьев, а также дополнительное озеленение. По предложению горожан планируется создать дирекцию по реконструкции парка. Что касается лесопарка Оптимистов, то никаких серьёзных изменений там не планируется, однако он нуждается в очистке от упавших деревьев и ремонте дорожек.

Как сообщало ИА REGNUM, о поиске инвесторов для реконструкции «Танаиса», одного из крупнейших воронежских парков и самого крупного в Советском районе, мэрия объявила год назад, в сентябре 2021 года. Ранее парк находился в аренде, долгое время шла судебная тяжба между экс-арендатором и мэрией, только в мае 2019 года мэрия добилась судебного решения на демонтаж аттракционов. В 2019 году власти города заявили о намерении передать парк в концессию.