Владимир, 8 сентября 2022, 15:11 — REGNUM Центр видеонаблюдения за проведением досрочных выборов губернатора Владимирской области открылся 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.
Центр расположился во Владимирском филиале РАНХиГС. Для наблюдателей установили панель из видеоэкранов, оборудовали рабочие места. На видеостену в постоянном режиме выводится изображение с камер, установленных на 452 избирательных участках региона.
Всего на участках области установили 950 камер, каждая из которых оснащена микрофоном. На остальных участках будут применять средства видеофиксации.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут с 9 по 11 сентября.