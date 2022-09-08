Владимир, 8 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Центр видеонаблюдения за проведением досрочных выборов губернатора Владимирской области открылся 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Телеграм-канал Владимирского избиркома Центр видеонаблюдения за выборами во Владимире

Центр расположился во Владимирском филиале РАНХиГС. Для наблюдателей установили панель из видеоэкранов, оборудовали рабочие места. На видеостену в постоянном режиме выводится изображение с камер, установленных на 452 избирательных участках региона.

«Картинка меняется каждые 20 секунд. Палатой подготовлены 388 наблюдателей, они три дня выборов будут находиться на избирательных участках и направлять информацию сюда, в Центр общественного наблюдения. У нас будет полная достоверная информация о всём, что происходит на избирательных участках», — пояснил председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин.

Всего на участках области установили 950 камер, каждая из которых оснащена микрофоном. На остальных участках будут применять средства видеофиксации.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут с 9 по 11 сентября.