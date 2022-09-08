Ильинский район, Пермский край, 8 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждён бывший руководитель сельхозпредприятия. Об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Anton Starikov Деньги

По данным ведомства, мужчина владел 100% акций в компании и решил продать её. В июле 2017 года в день продажи организации мужчина перевёл с расчетного счета фирмы на свой личный счет 2 млн рублей. В финансово-хозяйственных документах эту операцию отразил как поставку сена и сенажа.

Новый собственник в 208 году провел анализ документов. Операция с тратой 2 млн рублей вызвала подозрение. Хозяин сельхозфирмы не нашёл подтверждения факта покупки корма и сена.

Бывшего владельца компании обвинили в присвоении денег. Он признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей.