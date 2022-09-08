Казань, , 16:13 — REGNUM В Татарии сотрудник таможни подвергся нападению со стороны мужчины, прибывшего авиарейсом из Турции. Инцидент произошел в международном аэропорту Казани, сообщает 8 сентября пресс-служба таможни РТ.

Международный аэропорт Казань Arispro.ru

Нарушитель, чтобы избежать административной ответственности при ввозе табачной продукции на территорию РФ, устроил дебош и применил в отношении сотрудника таможни физическую силу. В результате у таможенника диагностирован закрытый перелом пальца на левой кисти руки.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM передавало, во время таможенного контроля в международном аэропорту Казани у следовавшей в Турцию жительницы Татарии выявили крупную сумму вывозимых наличных денег в иностранной валюте. Сумма незаконно перемещаемой наличности превысила двукратный размер.

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