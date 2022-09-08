Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве на Сахалине завода сжиженного природного газа (СПГ), а также создание на Курильских островах систем приёма, хранения и регазификации. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Газ

«Я обещал, что весь островной регион будет газифицирован. И вот в следующем году на Курилы придет экологически чистое топливо. Всего несколько лет назад уровень газификации на островах составлял только 14 процентов. Сейчас он уже превышает 50 процентов. В 2025 году мы совместно с Газпромом полностью газифицируем Сахалинскую область. В отдаленных населенных пунктах, которые невозможно обеспечить трубным газом, будем использовать технологии СПГ. Газификация — вопрос принципиальный. Дать жителям области экологически чистое топливо, значит, соблюсти социальную справедливость», — отметил Валерий Лимаренко.

Кроме того, в этом году планируется завершить проектирование малотоннажного завода по сжижению природного газа. Первая очередь должна быть введена в конце следующего года. Также в эти сроки будет выполнено проектирование и строительство систем автономной газификации на островах Итуруп и Кунашир. Разработки проектов для Парамушира и Шикотана планируется в третьем квартале 2023 года. Начало эксплуатации ожидается в третьем квартале 2025 года. Источником газа для производства СПГ является ресурс проекта «Сахалин-2».

Для перевозки и перевалки танкеров будет задействован порт Корсаков, морские терминалы Курильск, Северо-Курильск, Малокурильск и Южно-Курильск.

РанееИА REGNUM сообщало, что президент Российской ФедерацииВладимир Путин дал поручение выделить на программу социальной газификации до 400 млрд рублей.

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