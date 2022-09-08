Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области сегодня составляет 0,5% от численности трудоспособного населения. С начала года на областную Биржу труда обратились 25,6 тыс. человек, безработными были признаны 8,6 тыс. человек, сообщили 8 сентября в пресс-службе Биржи труда Ленинградской области.

Сталевар за работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

За восемь месяцев 2022 года служба занятости региона выдала более 38 тыс. направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Кроме того, с начала года 162 человека, в прошлом безработные, зарегистрировались в качестве самозанятых, 46 стали индивидуальными предпринимателями, а еще 72 человека получили единовременную помощь на открытие своего дела от службы занятости.

«В базе вакансий сегодня 46,8 тыс. предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что для повышения компетенций и соответствия требованиям рынка труда биржа направляет безработных на обучение ― 711 из 997 человек уже завершили образовательные программы. А в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» приступили к обучению 1,5 тыс. жителей Ленинградской области.

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