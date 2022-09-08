Москва, , 15:03 — REGNUM В условиях закрытия внешних рынков капитала правительство России и ЦБ стали уделять больше внимания формированию внутренних инвестиционных ресурсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мире одним из их основных источников являются пенсионные накопления. Однако в России доверие к накопительной пенсионной системе, и без того формировавшееся с трудом, было подорвано после «заморозки» накопительной части пенсий в 2014 г.

С 2014 года обязательные взносы работодателя не пополняют накопительную пенсию, а идут в общую систему ПФР на выплату страховых пенсий сегодняшним пенсионерам. Пока речь идет о том, чтобы позволить гражданам самим инвестировать те накопления, которые уже были сделаны ими в накопительную часть системы обязательного пенсионного страхования. Детали еще не проработаны.

Расширение возможностей для инвестирования — шаг в правильном направлении, однако вряд ли сейчас это вызовет серьезный интерес. Далеко не все будущие пенсионеры обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы ответственно управлять своими инвестициями.

Многие инвесторы «обожглись» на фондовом рынке в этом году, часть их инвестиций в иностранные активы оказалась заблокированной, а новое регулирование ЦБ существенно ограничивает возможности приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных активов, фактически запрещая их для «недружественных» юрисдикций.

При этом внутренний рынок предоставляет недостаточно широкий набор финансовых инструментов, а с ограничением торговли для иностранных инвесторов стал более узким и менее ликвидным», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предложил разрешить гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления.

Читайте также: Минфин предложил передать пенсионные накопления в собственность граждан