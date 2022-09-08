Москва, 8 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В условиях закрытия внешних рынков капитала правительство России и ЦБ стали уделять больше внимания формированию внутренних инвестиционных ресурсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«В мире одним из их основных источников являются пенсионные накопления. Однако в России доверие к накопительной пенсионной системе, и без того формировавшееся с трудом, было подорвано после «заморозки» накопительной части пенсий в 2014 г.

С 2014 года обязательные взносы работодателя не пополняют накопительную пенсию, а идут в общую систему ПФР на выплату страховых пенсий сегодняшним пенсионерам. Пока речь идет о том, чтобы позволить гражданам самим инвестировать те накопления, которые уже были сделаны ими в накопительную часть системы обязательного пенсионного страхования. Детали еще не проработаны.

Расширение возможностей для инвестирования — шаг в правильном направлении, однако вряд ли сейчас это вызовет серьезный интерес. Далеко не все будущие пенсионеры обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы ответственно управлять своими инвестициями.

Многие инвесторы «обожглись» на фондовом рынке в этом году, часть их инвестиций в иностранные активы оказалась заблокированной, а новое регулирование ЦБ существенно ограничивает возможности приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных активов, фактически запрещая их для «недружественных» юрисдикций.

При этом внутренний рынок предоставляет недостаточно широкий набор финансовых инструментов, а с ограничением торговли для иностранных инвесторов стал более узким и менее ликвидным», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предложил разрешить гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления.

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