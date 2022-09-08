Москва, 8 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. У российской финансовой системы есть запас прочности для исполнения социальных обязательств перед гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе Московского финансового форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обязательства будут выполнены и также будут развиваться меры более эффективной адресной поддержки.

«Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система», — сказал Кудрин.

Напомним, законопроект о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку должен быть внесен в Госдуму до 1 октября 2022 года. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, ведомство планирует найти дополнительные доходные источники для финансирования растущих расходов федерального бюджета.