Ярославль, 8 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения после поездки в Ярославскую область. Он поддержал все обращения региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Так, Минздраву и Минстрою до 22 сентября поручено проработать вопрос о финансовом обеспечении строительства соматического корпуса детской клинической больницы. Помимо этого, вместе с властями региона необходимо также подготовить проект документа для завершения строительства корпуса областной онкологической больницы в 2022 году.

Минздрав и Минфин по поручению премьера должны к 12 сентября составить перечень всего необходимого оборудования для областной клинической больницы скорой помощи, а к 21 сентября внести на рассмотрение проект акта о выделении средств на это оборудование.

Также, Минфин, Минпромторг и Минтранс, совместно с властями региона, до 15 сентября должны определить перечень техники для уборки дорог и объём выделяемых средств на их закупку.