Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:12 — REGNUM В Новокузнецке на следующей неделе будет открыта стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«В преддверии этого знаменательного события мы даем старт городскому флешмобу. К участию приглашаем всех желающих. Вам необходимо выбрать песню военных лет, связанную с Великой Отечественной войной. Это может быть «Синий платочек», «Тучи в голубом», «Катюша», «Журавли», «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Смуглянка», «В землянке» и другие. Видео, записанное на улицах города, дома, в памятных местах или на фоне стелы «Город трудовой доблести», нужно выложить в социальные сети с хештегом #ГородтрудовойдоблестиНК», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году Новокузнецку было присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент России Владимир Путин. В настоящее время идёт установка стелы с изображением герба и текстом указа о присвоении почётного звания.

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