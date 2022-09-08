Новокузнецк, Кемеровская область, 8 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Новокузнецке на следующей неделе будет открыта стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«В преддверии этого знаменательного события мы даем старт городскому флешмобу. К участию приглашаем всех желающих. Вам необходимо выбрать песню военных лет, связанную с Великой Отечественной войной. Это может быть «Синий платочек», «Тучи в голубом», «Катюша», «Журавли», «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Смуглянка», «В землянке» и другие. Видео, записанное на улицах города, дома, в памятных местах или на фоне стелы «Город трудовой доблести», нужно выложить в социальные сети с хештегом #ГородтрудовойдоблестиНК», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году Новокузнецку было присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент России Владимир Путин. В настоящее время идёт установка стелы с изображением герба и текстом указа о присвоении почётного звания.

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