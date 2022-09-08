Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Официальный представитель Белого дома заявила, что США следят за вопросом предотвращения террористических угроз из Афганистана против Вашингтона и её союзников. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на пресс-конференции, заявила: »Мы будем бдительны в отношении любой террористической угрозы против Соединённых Штатов или наших союзников. Как вы знаете, мы ликвидировали в июле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы продолжим уделять приоритетное внимание нашим усилиям по вывозу наших афганских союзников в Соединённые Штаты, потому что наша приверженность им неизменна».

Жан-Пьер добавила, что Соединённые Штаты будут оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те уважали права человека в Афганистане.

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Она также призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать права человека и основные свободы, и освободить Марка Фрерикса, американского гражданина, похищенного в Афганистане.

Следует отметить, что ранее ряд американских официальных лиц предостерегал от превращения Афганистана в убежище для террористов.