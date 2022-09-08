Томский район, Томская область, 8 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Правоохранители в Томской области установили обстоятельства жестокой расправы 17-летней давности, жертвами которой стали три человека. Убийство произошло в посёлке Самусь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Убийство

По данным ведомства, в сентябре 2005 года пьяный местный житель проник в один из домов посёлка, убил ножом проживавших там двоих мужчин и женщину, после чего скрылся, похитив деньги. Затем он переехал в другой населённый пункт, где и жил все последующие годы.

По горячим следам личность преступника установить не удалось, в связи с чем следствие по делу было приостановлено. Однако работа продолжалась, пока спустя 17 лет, в сентябре 2022 года не был установлен дополнительный свидетель, показания которого и помогли найти предполагаемого убийцу.

Им оказался местный житель 1973 года рождения. К настоящему времени фигуранту предъявлено обвинение в убийстве трёх человек из корыстных побуждений. Решением суда мужчина заключён под стражу.

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