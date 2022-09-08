Ереван, 8 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Ученики старших классов в Армении часто выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультатива. Об этом 8 сентября сообщил журналистам министр образования, науки, культуры и спорта республики Ваграм Думанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Во время 44-дневной войны мы убедились, на каком уровне противник владеет армянским языком. В азербайджанских школах изучали и продолжают изучать армянский», — сказал глава ведомства.

Думанян сообщил, что министерство предложило ввести в старших классах в основную программу изучения грузинского языка и фарси, а турецкий и азербайджанский — по желанию.

По мнению министра, армянские школьники выбирают для изучения турецкий и азербайджанский языки с такой же целью, что и в Азербайджане изучают армянский.