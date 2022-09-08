Салехард, , 14:58 — REGNUM На Ямале по просьбе матерей в набор «Малышу Ямала» добавят ещё три предмета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Набор «Малышу Ямала» Пресс-служба губернатора ЯНАО

Набор «Малышу Ямала» вручают с 1 июня 2019 года. Формирование регионального комплекта производится по пожеланию матерей. В него входят предметы, необходимые ребёнку в первый год жизни. После обновления набор «Малышу Ямала» будет включать в себя комплект одежды, в том числе зимний пуховый комбинезон, кокосовый матрас, средства для ухода за ребёнком, варежки, бутылочка, погремушка и другое. В 2023 году в подарочной коробке «Малышу Ямала» появятся три клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорождённым ребенком. После обновления набор будет включать в себя 51 предмет.

«За три года действия проекта обладателями коробки «Малышу Ямала» стали более 22 тысяч новорожденных. Многие из них — это вторые и третьи дети в семье», — сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Набор выдают всем детям, родившимся на Ямале и зарегистрированным в ЗАГСах региона. Подарок новорожденному также получают и семьи, взявшие под опеку или усыновившие малыша в возрасте до двух месяцев.

Отметим, что по данным Тюменьстата, на 1 января 2022 года в ЯНАО насчитывалось 552,1 тысячи человек. Естественный прирост населения на Ямале составил 11,6% за три года. За первое полугодие 2022 года на Ямале зарегистрировано 3354 новорожденных, смертность составила 1422 человека.