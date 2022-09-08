Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Новая станция «оранжевой» (четвертой) линии Петербургского метрополитена «Гавань» будет построена между Шкиперской протокой и Большим проспектом Васильевского острова, сообщили 8 сентября в пресс-службе Смольного.

Строительство станции метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM информировало, что власти города утвердили проект планировки станции метро «Гавань». Она относится к участку «оранжевой» ветки от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» и станет третьим этапом строительства этого участка.

«Станцию планируется построить на участке с юго-восточной стороны здания по Шкиперскому протоку, 12Н и с северо-восточной стороны здания по Большому проспекту Васильевского острова, 103К», — отметили в Смольном.

Вестибюль оборудуют четырьмя эскалаторами, а пропускная способность станции составит 13,6 тыс. человек в час. Благодаря этому улучшится транспортная доступность Васильевского острова, а жители южных намывных территорий острова получат доступ к метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург потратит в 2023 году около 50 млрд рублей на строительство метро