Донецк, 8 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Второй с начала суток обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ зафиксировало 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

В 14:42 киевские боевики обстреляли Ясиноватую с позиций в Орловке. По городу выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Ясиноватую в 10:00 с применением пяти снарядов калибра 155 мм.

Читайте также: ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Минеральное