Москва, 8 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Рекордный профицит счета текущих операций обеспечивает сильный рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«В январе–июле 2022 года бюджет России (нарастающим итогом с начала года) оставался профицитным, так как за счет повышения мировых цен на энергоресурсы в 1П22 нефтегазовые доходы увеличились почти на 70% г/г.

Поэтому ФНБ использовался в ограниченных масштабах (например, для антикризисной поддержки крупных корпораций, пострадавших от санкций).

К тому же в связи с приостановкой бюджетного правила все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета используются в этом году на финансирование текущих расходов.

Однако расходы бюджета на СВО и поддержку экономики растут (январь–июль +21% г/г), а нефтегазовые доходы в условиях сильного рубля перешли к снижению в годовом выражении, поэтому в предстоящие месяцы бюджет может стать дефицитным.

Тогда роль ФНБ как инструмента финансирования дефицита бюджета должна возрасти, особенно в условиях пока закрытых внешних рынков заимствований.

Ранее считалось, что финансовая стабильность поддерживается консервативной макроэкономической политикой и накоплением финансовых буферов. В условиях санкций значительная часть накопленных резервов оказалась недоступной.

Однако пока рекордный профицит счета текущих операций обеспечивает сильный рубль, снижение инфляционного давления, но при этом слишком крепкий рубль ограничивает доходы бюджета.

Правительство и ЦБ рассматривают различные варианты возобновления модифицированного бюджетного правила и инструменты накопления резервов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение властями России ответственной финансовой политики позволило снивелировать негативный эффект антироссийских санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также: Мишустин назвал факторы стабильности экономики России на фоне санкций