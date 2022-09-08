Кемерово, 8 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области будет построен линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме, сообщили в минсельхозе региона.

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В министерстве уточнили, что Кузбасс вошёл в число семи регионов России, где в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор» будут развивать высокотехнологичную инфраструктуру для расширения экспорта в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

«В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий».

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