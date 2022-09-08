Кабул, 8 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан молодой человек по имени Иса покончил жизнь самоубийством в городе Файзабад, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Причиной поступка называют бедность и невозможность уехать в Иран.

Родственники Исы говорят, что его семья не смогла удовлетворить его неоднократные просьбы о финансировании поездки в Иран.

Стоит отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество молодёжи стало безработным. Эта проблема вызвала рост числа самоубийств среди молодых людей.

Совсем недавно в провинции Балх счёты с жизнью свёл молодой человек по имени Рустам.