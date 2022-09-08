Белгород, 8 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Две ракеты сбиты средствами ПВО днём 8 сентября в небе над Белгородом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

По данным оперативных служб, в результате падения осколков повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улицах Радиальной и Орлова и 2-м Окраинном переулке.

«Главное — жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Губернатор пообещал позднее дать дополнительную информацию.