Пермь, , 14:52 — REGNUM В Пермском крае сбережения населения в банках за год увеличились на 10%. На начало августа 2022 года общий объём накоплений на счетах достиг почти 400 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 сентября в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

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В среднем на каждого жителя Пермского края приходится порядка 156 тыс. рублей банковских накоплений. Большую часть сбережений пермяки хранят в рублях — более 369 млрд. При этом объём рублевых вкладов за год увеличился на 16%, в иностранной валюте — уменьшился на 32%.

Специалисты отмечают, что рост объемов банковских вкладов постепенно начал восстанавливаться после оттока средств населения на фоне санкций в январе–феврале. Ситуацию объясняют увеличением доходности депозитов вслед за ростом ключевой ставки.

В конце апреля сумма средств на банковских счетах жителей региона достигла уровня начала 2022 года — порядка 388 млрд рублей. В дальнейшем, несмотря на снижение банковских ставок, приток средств вкладчиков продолжился. За май–июль портфель сбережений граждан увеличился почти на 10 млрд рублей.