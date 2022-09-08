Кабул, , 14:50 — REGNUM Центр статистики Афганистана подготовил проект генерального плана переписи, чтобы получить доступ к реальной демографической статистике страны, и в случае финансовой поддержки, вероятно, план проведения переписи будет реализован. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Афганские дети Afghanistan Matters

Мохаммед Халим Рафи, пресс-секретарь Центра статистики Афганистана, подчеркнул, что проект плана переписи населения готов. По его словам, для его реализации необходимо около 120 миллионов долларов. Если будет найден финансовый спонсор, процесс переписи займёт около 31 месяца и будут созданы рабочие места примерно для 3500 человек.

В интервью пресс-секретаря Национальному телевидению Афганистана не было упоминания о переписи афганских иммигрантов за пределами страны, в частности в Иране и Пакистане, где проживает наибольшее число афганских беженцев.

В своём последнем статистическом отчёте ООН оценила население Афганистана в 40 миллионов человек. 41% этого населения моложе 14 лет, что показывает, что население Афганистана одно из самых молодых в мире.