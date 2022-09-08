Джакарта, , 14:47 — REGNUM По меньшей мере 13 индонезийских рабочих-мигрантов с Бали стали жертвами торговли людьми в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что расследуют данный инцидент.

«Мы не получали никаких новостей, и мы не подавали никаких жалоб. Также нет отчетов от работников и министерства иностранных дел, поэтому мы удивлены, откуда такие новости», — пояснили в МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил на полях ВЭФ, что Индонезия готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатке».

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