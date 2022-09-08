Сеул, , 14:48 — REGNUM Больше половины жителей Южной Кореи согласны с тем, чтобы участники группы BTS прошли альтернативную службу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 6 сентября среди 2000 человек в возрасте старше 18 лет, 67,5% согласны с заменой военной службы на альтернативную. Противоположного мнения придерживаются 31,3% респондентов, ещё 1,2% участников опроса воздержались от ответа.

Среди мужчин, согласных с переводом музыкантов на альтернативную службу, показатель составил 66,2%, а среди женщин — 68,7%.

Больше всего за альтернативную службу выступали лица старше 60 лет (74,1%), в возрасте 50-59 лет (70,9%), в возрасте 40-49 лет (69,9%), в возрасте 30-39 лет (59,4%).

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