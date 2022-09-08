Ярославль, 8 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим в Ярославской области завершится 12 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Пожарные

В весенне-летний период в области пять раз устанавливался противопожарный режим с введением запрета на посещение лесов. Это позволило минимизировать возгорания. Всего было зафиксировано 12 пожаров на площади 32,53 гектара. Их удалось ликвидировать в день обнаружения.

На тушении огня работали 232 человека и 67 единиц техники. Заместитель председателя Правительства области Артём Молчанов, курирующий это направление работы, совместно с МЧС подготовят списки сотрудников на поощрение.