Москва, 8 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Киевские боевики несут большие потери из-за огневых ударов российских войск в Николаевской области и самовольно покидают позиции. Об этом сообщает 8 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВС России наносят сосредоточенные удары по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка. Из-за больших потерь военнослужащие ВСУ «отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на николаево-криворожском направлении киевские боевики потеряли, по данным Минобороны РФ, более 190 человек.

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