Астана, 8 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Трудно прогнозировать поведение элит в случае выдвижения кандидатурыНурсултана Назарбаева или его ставленников на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Об этом 8 сентября пишет казахский политологТалгат Калиев в своём телеграм-канале.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

Напомним, 1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что досрочные выборы главы республики нужно провести уже этой осенью. Он также предложил продлить срок президентских полномочий до семи лет, но при этом запретить избираться главой государства дважды.

По словам эксперта, если первый президент Казахстана решит вновь баллотироваться на пост главы государства, то административный ресурс «не просто даст сбой, а испытает самый настоящий паралич».

«Обитатели высоких кабинетов впадут в сомнения, если не включат режим саботажа. В то время как в партийном избирательном штабе, привыкшем проводить кампанию в комфортных условиях предсказуемости, вряд ли будут готовы к жёсткой конкурентной борьбе за голос каждого избирателя», — считает эксперт.

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Также директор Института прикладных этнополитических исследований отметил, что грядущая предвыборная кампания будет полна сюрпризов, даже если Назарбаев не примет участия в выборах в качестве кандидата.

«Неизбежно появятся желающие скорректировать сценарий, подорвать легитимность и хотя бы снизить уровень устойчивости действующего президента Касым-Жомарта Токаева с прицелом на восстановление былого влияния через парламентские выборы. Поскольку ставки слишком высоки, чтобы пускать процесс на самотёк», — констатировал Калиев.

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