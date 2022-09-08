8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о переоборудовании городской больницы в Запорожье под военный госпиталь ВСУ.

Светлана Рыбина, , 15:28 — REGNUM Информация, согласно которой в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления ВСУ, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Утверждается, что обычная городская больница будет полностью переоборудована в военный госпиталь на 200 коек. Такие требования могли сложиться только при наличии огромного числа раненых среди личного состава ВСУ, которых уже попросту негде разместить.

Военные госпитали находятся на балансе военного ведомства киевского неонацистского режима и должны принимать такое количество раненых, которое соответствует заранее составленным прогнозам. Судя по всему, ранения получило гораздо больше киевских боевиков, чем нацистское командование ожидало при подготовке к контрнаступлению на херсонском и запорожском направлениях.

«Видимо, потери ВСУ настолько большие, что уже больницы надо переделывать в госпитали, потому что другие госпитали переполнены», — предполагает Анастасия К.

Многие пользователи уверены, что переоборудование больницы в военный госпиталь косвенно подтверждает огромные потери, которые понесли ВСУ в результате своей безуспешной попытки отвоевать у российской армии территории Херсонской и Запорожской областей.

«Значит, потерь не так мало, как киевский неонацистский режим пытается это все выставить?» — интересуется Анна П.

«Теперь-то ВСУ не смогут утверждать, что у них мало потерь. Их столько, что мест не хватает для раненых. Значит, попытка наступления была катастрофой для Киева», — считает Валерия С.

Центр. ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что можно подсчитать, хоть и приблизительно, сколько киевских боевиков было ранено и попало на больничную койку в результате неудачной попытки контрнаступления.

«Если убитыми они потеряли минимум 3000 человек личного состава ВСУ, то боюсь представить, какая там будет ситуация с ранеными», — отметила Ольга А.

«Учитывая, что потери в виде смерти перевалили за три тысячи, то количество раненых можно смело умножать на три-четыре или даже пять, отталкиваясь от этой цифры», — пишет Максим Г.

Часть людей полагает, что Киев не может себе позволить назвать количество потерь среди ВСУ, потому что это станет для него чревато — народ бывшей УССР снесёт неонацистский режим, не оставив даже камня на камне.

«Само собой, всем понятно, что на данный момент времени Киев сознательно скрывает собственные потери. Неудивительно, ведь если он раскроет все карты, то ненависть народа просто сметёт этот режим», — уверен Михаил Л.

Нашлись и те, кто уверен, что катастрофический провал контрнаступления ВСУ был обусловлен тем, что армия киевского неонацистского режима неспособна выстоять перед профессиональными бойцами Вооружённых сил России.

«Они привыкли обстреливать мирное население, а вот сталкиваться с серьёзным сопротивлением — нет. Вот и результат. Куча потерь среди личного состава. Как Киев будет оправдываться? ВСУ такие потери уже не восполнить», — поделилась своим мнением Алёна Д.

Напомним, 8 сентября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственный источник из числа сотрудников российских силовых структур, согласно которому в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления ВСУ.