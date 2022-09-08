Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения двум из троих подозреваемых в хулиганстве. Защищая велосипедиста, себя и свою жену от агрессии этих лиц, пенсионер открыл стрельбу из травматики ранил двоих нападавших.

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Напомним, уличный конфликт произошел вечером 5 сентября у дома 6 по Суворовскому проспекту в центре Северной столицы. 63-летний мужчина и 58-летняя женщина ехали на своей машине, когда увидели как трое молодых людей избивают велосипедиста. Супруги решили заступиться за потерпевшего, после чего компания переключилась уже на них. В результат мужчине пришлось защищаться и применить травматическое оружие.

Как сообщили 8 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города на Неве, в суд следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения Аминджану Шарипову и Адаму Давлетмирзаеву, которым предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ. По версии следствия, Давлетмирзаев, Шарипов и несовершеннолетний Е., желая противопоставить себя окружающим, демонстрируя пренебрежительное отношение к потерпевшим, группой лиц применили насилие, то есть совершили хулиганство.

«Давлетмирзаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 ноября. Шарипову домашний арест по 4 ноября», — сказали в ОПС.

Шарипову на два месяца также запрещено покидать и менять место фактического жительства, общаться с любыми лицами, за исключением защитника, медицинского персонала в случае оказания медицинской помощи, сотрудников аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов, а также родственников. А также получать и отправлять корреспонденцию и использовать любые средства связи, в том числе интернет.