Брюссель, 8 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Европейский союз заявил 8 сентября, что окажет дополнительную поддержку африканской военной миссии в Мозамбике, поскольку нападения исламистов угрожают газовым проектам, призванным снизить зависимость ЕС от российских энергоносителей, как передает агентство Reuters.

SASOL Газопровод. Мозамбик

После введения санкций против России ЕС ищет альтернативные источники энергии, а Мозамбик занимает третье место в Африке по разведанным запасам газа.

Однако с 2017 года эта южноафриканская страна борется с боевиками-исламистами в своей богатой газом северной провинции Кабу-Делгаду. Конфликт происходит вблизи проектов по производству сжиженного природного газа стоимостью в миллиарды долларов, разрабатываемых западными компаниями, включая французскую Total и итальянскую ENI.

ЕС заявил, что согласовал помощь в размере 15 миллионов евро миссии Сообщества по развитию Юга Африки (САДК) в Мозамбике, которая борется с боевиками.

В своем внутреннем отчете, попавшем в распоряжение Reuters, ЕС предупредил о «крайне нестабильной» ситуации на севере Мозамбика, несмотря на то, что миссии САДК и контингенту войск из Руанды удалось сдержать боевиков.

О финансовой поддержке было объявлено через день после заявления Мозамбика о том, что повстанцы обезглавили по меньшей мере шесть человек и убили итальянскую монахиню в северной провинции Нампула.