Оренбург, , 14:44 — REGNUM Стартовали проектно-изыскательные работы по расчистке русла Урала в границах Оренбурга. Непосредственно расчистка начнётся в 2023 году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

река Урал в Оренбурге Отделенеи ОНФ в Оренбургской области

Сейчас специалисты изучают особенности дна для определения видов и объёмов работ по расчистке русла. Проект должен быть готов к началу декабря 2022 года. В следующем году начнется его реализация.

«Много лет ученые, общественники, представители власти обсуждали проблемы экосистемы реки Урал. При поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и правительства РФ удалось перейти от слов к делу. Русло Урала расчистят без изъятия значительных объемов грунта и изменения формы берегов. Береговую линию избавят от бытового мусора и сухой растительности. Такой «генеральной уборки» должно хватить не менее чем на 20 лет», — сказал глава Оренбуржья.

Работы финансируются в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в размере около 1,9 млн рублей.