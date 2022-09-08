Варшава, , 14:39 — REGNUM Отказ коммунистического правительства Польши от немецких репараций за ущерб, причинённый Второй мировой войной юридически несостоятелен, поскольку в 1953 году не были соблюдены некоторые необходимые критерии международного права. Такое мнение выразил вице-председатель Конституционного суда Польши профессор Мариуш Мушиньский.

«В документации правительства (главы ПНР Болеслава — ред.) Берута действительно есть постановление от 23 августа 1953 года об отказе от репараций от Германии, однако сам исторический факт появления такой резолюции еще ничего не говорит», — передаёт слова судьи «Польское радио».

По мнению вице-председателя Конституционного суда, отказ от репараций должен был быть оформлен в виде межгосударственного соглашения, либо официально вручен германской стороне. По его словам, это сделано не было.

«Для того, чтобы такой отказ был действителен в сфере международного права, он должен иметь формальные последствия … Это было бы возможно только в двух вариантах: если бы с Германией было заключено международное соглашение или если бы это решение рассматривалось как односторонний акт государства и соответствовало формальным требованиям, возложенным международным правом на односторонний акт … Эта резолюция также не соответствует многим критериям, предусмотренным международным правом в отношении одностороннего акта», — заявил Мушиньский.

В 1953 году, вслед за советским правительством, руководство Польской Народной Республики заявило о своём отказе от дальнейших репарационных выплат со стороны Германии. В современной Польше считают это решение вынужденным и незаконным. В последнее время польские должностные лица заявляли, что Польша собирается официально потребовать от ФРГ выплаты репараций в размере более триллиона долларов США.