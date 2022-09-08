Кишинёв, 8 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Суд в Кишинёве продлил арест депутата парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что, обращаясь к своим сторонникам, Таубер заявила, что не ожидала другого решения. По её мнению, на суд якобы оказывают влияние президент республики Майя Санду и другие представители власти.

«Нас ждут очень трудные времена в стране, а беспорядок в системе правосудия ещё больше усугубляет ситуацию. Но борьба продолжается, и победа обязательно будет за нами. Мы идём до конца», — сказала депутат.

Таубер пришла на заседание суда в кофте с надписью: «Долой Майю Санду».

Стоит отметить, что ранее «Шор» проводила акции протеста раз в неделю по выходным. С начала этой недели акции стали проходить ежедневно. На 8 сентября партия объявила митинг возле здания администрации президента республики.